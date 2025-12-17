Quindici, un altro passo dei commissari per riportare il Comune in Piazza

QUINDICI- Via libera al Piano di Fattibilità tecnico economico dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’ex edificio adibito a casa comunale ubicata in piazza Municipio”. Un altro passo per riportare al centro del paese il Municipio da parte della Commissione Straordinaria presieduta dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, alla guida della terna che amministra dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso il paese del Vallo di Lauro. Si tratta del verbale di verifica e validazione del Piano redatto e approvato dallo stesso Rup del progetto, il responsabile del settore Urbanistica del Comune di Quindici nominato dalla Commissione Straordinaria, l’architetto Celestino Casalvieri. Tra i passaggi verificati nel contraddittorio tra Utc e progettista ci sono anche la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate.per la redazione del progetto e la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. Come è noto per la realizzazione del progetto sono state anche previste stime di costi. la stima dei costi prevista per i lavori è pari ad euro 629.846,82 oltre ed a euro 24.599,02 per la sicurezza per un totale di euro 656.248,71 (IVA esclusa) e ad euro 24.599,02 per la progettazione.esecutiva e per l’aggiomamento del PSC che il Quadro Economico verificato del PFTE ammonta nel totale generale, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, ad euro 985.041,11.