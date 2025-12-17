Avellino, “Lettera32”: venerdì l’incontro aperto per immaginare la città del futuro

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso LSD – Libero Spazio d’Arte in Via Partenio, si terrà “Avellino Lettera32 – La città del futuro da scrivere insieme”, un momento aperto alla cittadinanza dedicato all’ascolto, al confronto e alla partecipazione attiva.

L’iniziativa – promossa da APP Avellino Prende Parte – nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione della città uno spazio libero, orizzontale e partecipativo, rivolto a tutte e tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un percorso condiviso per il futuro di Avellino, in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Non si tratta di una conferenza né di un evento tradizionale – precisano gli organizzatori – ma di un laboratorio di idee e co-progettazione, in cui ogni partecipante potrà portare il proprio contributo senza formalità o ruoli prestabiliti. Un luogo di dialogo e confronto, pensato per favorire la condivisione di visioni, proposte e bisogni della comunità”.

“Avellino Lettera32” si propone come una pagina bianca, un processo aperto che intende coinvolgere la cittadinanza nella “scrittura collettiva della città che verrà”.

L’incontro è pubblico e aperto a tutte e tutti.