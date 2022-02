L’Asl di Avellino esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della dott.ssa Lucia Furno, medico di medicina generale dell’Azienda Sanitaria Locale impegnata nella Campagna Vaccinale anti-covid.

Questa mattina tutti i Centri Vaccinali hanno sospeso le attività per un minuto di cordoglio per la grave perdita. L’Azienda si stringe intorno al marito e alla famiglia tutta per la tragica scomparsa.