Avellino, il Prefetto Spena incontra il Console di Tunisia in Napoli

Nella mattinata odierna, il Prefetto, Paola Spena, ha ricevuto, presso il Palazzo di Governo, il Console della Repubblica di Tunisia in Napoli, Beya BEN ABDELBAKI,

Durante l’’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, sono stati esaminati gli aspetti di preminente interesse che legano i due Paesi in sede locale, nonché argomenti di interesse della comunità tunisina residente in Irpinia, approfondendo le tematiche di maggiore rilievo e sottolineando i positivi rapporti e la consolidata amicizia che uniscono Italia e Tunisia, due popoli che sono uniti da consolidati legami, le cui radici affondano nella prossimità geografica, e nelle numerose opportunità di contatto e di scambio tra le rispettive comunità nazionali.