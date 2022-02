Pattinaggio artistico a rotelle, l’irpina Vivian Tenore trionfa a Roma. Al Palafonte Eur, nei giorni scorsi, si è svolta la manifestazione sportiva a livello internazionale “Trofeo di Roma”, per il settore pattinaggio artistico a rotelle.

Vivian Tenoresi è classificata al primo posto nella sua categoria, primeggiando tra agguerrite partecipanti di varie scuole nazionali ed internazionali.

La brillante sportiva irpina ha partecipato per il team ASD JOLLY SKATE di San Giorgio del Sannio che, ormai da anni, in Campania, con sede anche a Lioni, forma giovani sportivi nei vari settori artistici, in questo caso con particolare attenzione al pattinaggio a rotelle.

Vivian, come tutte le altre ragazze, vengono seguite con professionalità ed anche dedizione e passione, dall’ istruttrice Graziella De Simone e in collaborazione con coreografe ed allenatrici, Viviana, Giovanna, Rosalba e Corinne.

Il pattinaggio artistico è la passione, sin da piccola, di Vivian Tenore, che ha 14 anni e frequenta il primo Liceo Classico a curvatura biomedico presso l’Istituto “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi. Alla proclamazione del risultato e alla vincita del Trofeo Internazionale del primo posto, hanno esultato con grande emozione, a stento trattenuta, il padre Pasquale Tenore, la madre Delia D’Alò, apprezzata caposala della sala operatoria dell’Ospedale “Criscuoli – Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi; hanno esultato anche altri familiari e tutto il team del suo gruppo sportivo.

Vivian si prepara a festeggiare questo brillante risultato, sia in paese ad Aquilonia con le sue amiche d’infanzia e con i compagni di scuola a Sant’Angelo dei Lombardi.

A Vivian, che ha ottenuto questo importante successo, conseguito con sacrifici, esercizi ed impegno rigoroso, le felicitazioni e gli auguri affettuosi dai familiari, dagli amici e compagni di studi, dalla nostra redazione e dall’amico di famiglia Tony Lucido, Presidente Regionale dell’Unpli Campania.