Scomparsa di Domenico Manzo: convocato in Procura il fidanzato di Romina

Scomparsa di Domenico Manzo, convocato in Procura il fidanzato (non indagato) di Romina, la figlia dell’uomo di cui si sono perse le tracce la sera dell’8 gennaio 2021 a Prata Principato Ultra. Riprendono, dunque, gli interrogatori presso il palazzo di Giustizia del capoluogo irpino, a riprova del fatto che l’attività investigativa portata avanti in questi mesi dai carabinieri del comando provinciale, non si è mai fermata.

Il giovane, che dovrà recarsi nei prossimi giorni in piazza d’Armi come persona informata sui fatti, era presente alla festa di compleanno di Romina (che, ricordiamo, è indagata per sequestro di persona; oltre a lei, anche Alfonso Russo, Loredana Scannelli e la madre di quest’ultima) la sera in cui Mimì è scomparso.

Oltre il fidanzato della figlia di Manzo, è stata nuovamente convocata in Procura anche un’amica di Romina, la ragazza che è stata ascoltata a fine luglio presso il comando dei carabinieri. Anche lei sarà ascoltata come persona informata sui fatti.