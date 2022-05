Scomparsa De Mita, il cordoglio dei 5 Stelle. Gubitosa: “indubbio protagonista della politica nazionale e dell’Irpinia”

“Scompare oggi uno dei protagonisti della vita politica italiana. La figura di Ciriaco De Mita ha segnato anche simbolicamente un’epoca della storia italiana e dell’evoluzione delle istituzioni repubblicane. Il suo contributo al dibattito politico è stato sempre carico di acume, spirito critico, passione. Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari rivolgo le più sentite condoglianze”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime vicinanza alla famiglia: “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita e tutta la mia vicinanza alla famiglia. Se ne va una grande personalità, che ha sempre coniugato il lavoro per il territorio con l’impegno in politica nazionale”.

“Oggi ci lascia Ciriaco De Mita, un indubbio protagonista per decenni della politica nazionale e del territorio da cui entrambi proveniamo, l’Irpinia. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari”, scrive l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.