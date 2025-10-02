Sciopero generale, Piantedosi: “Organizzati per affrontare al meglio le prossime manifestazioni”

“Siamo organizzati per affrontare al meglio le manifestazioni previste nei prossimi giorni. Il nostro impegno non è quello di contrastarle, ma di consentire che si svolgano in piena libertà e sicurezza, tutelando i diritti di chi manifesta pacificamente e garantendo al tempo stesso la sicurezza dei cittadini. Confido nella ragionevolezza della maggior parte dei partecipanti e nella professionalità, ormai consolidata, delle nostre Forze di polizia”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.