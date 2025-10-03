Montefusco protagonista del confronto sulla forestazione: da problema a risorsa per le aree interne

Il 1° ottobre Montefusco ha avuto l’onore di ospitare un importante appuntamento regionale: l’Attivo Regionale dei Lavoratori Forestali della FAI CISL Campania. Un incontro che ha messo al centro il tema della forestazione, affrontato non come un problema, ma come una risorsa strategica per il futuro delle aree interne.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e dialogo sul ruolo fondamentale della gestione forestale nello sviluppo sostenibile e nella tutela del territorio.

Il Sindaco di Montefusco, attraverso un post ufficiale, ha espresso la sua gratitudine:

“Come Sindaco desidero ringraziare di cuore la FAI CISL – nelle persone del Segretario Generale nazionale Onofrio Rota, del Segretario regionale Bruno Ferraro e del Segretario territoriale Luigi Pagano – per aver scelto il nostro borgo come luogo di dialogo e riflessione.

Un grazie sentito anche all’Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e al Presidente UNCEM Campania Vincenzo Luciano per gli interventi di grande valore, che hanno ribadito quanto la forestazione rappresenti non un problema ma una risorsa preziosa per il futuro delle comunità e dell’ambiente.”