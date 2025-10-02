Michele Criscitiello vittima di un furto: derubato di un Rolex da 70mila euro

Il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello è stato derubato del suo Rolex, valutato circa 70mila euro. L’episodio è avvenuto a Sesto San Giovanni, dove due uomini a bordo di uno scooter si sono avvicinati alla sua auto ferma al semaforo, mirando direttamente al finestrino lato guida. Quando Criscitiello ha notato una pistola — ancora non chiaro se vera o giocattolo — uno dei malviventi gli ha strappato dal polso l’orologio di lusso.

I carabinieri, giunti sul posto, non hanno trovato Criscitiello che si era già allontanato per recarsi al lavoro. Lo hanno contattato telefonicamente e il giornalista ha confermato quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di risalire ai responsabili. Un episodio simile era successo di recente a Stefano De Martino, conduttore del programma “Affari Tuoi”.