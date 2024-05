Sciopero generale della “Comunità dell’Ufita” domani a Grottaminarda

La privatizzazione della IIA ma anche altre vertenze del territorio. Questi i sintesi i motivi che hanno spinto tutti i sindacati e i sindaci della Valle dell’Ufita, in particolare quello di Grottaminarda ed il Pd locale, dopo un confronto nell’assemblea pubblica dell’8 maggio a Grottaminarda, ad organizzare un corteo di protesta per domani, mercoledì 22 maggio.

L’appuntamento è alle ore 10:00 nei pressi del Terminalbus di Grottaminarda. Operai, cittadini, sindaci con la fascia Tricolore, daranno vita ad un corteo e poi si fermeranno nel piazzale San Pio per un comizio.

“Le ragioni dei Padri per il futuro dei Figli in una Terra che non si arrende all’abbandono e alla desertificazione industriale e demografica – scrivono gli organizzatori in una nota – per una nuova IIA che guardi al futuro con il protagonismo del lavoro,

per la restituzione del Polo logistico scomparso tra i documenti del governo con tutto il finanziamento del PNRR;

per un’offerta formativa che recuperi lo scippo del polo universitario di scienze infermieristiche e contro il dimensionamento scolastico;

per una Sanità territoriale che garantisca le cure senza dover emigrare o rivolgersi sempre e solo al Pronto Soccorso”.

Per tutte queste ragioni scenderanno in piazza per uno sciopero generale della “Comunità dell’Ufita”.