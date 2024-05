Mezzo chilo di droga tra casa e auto: ai domiciliari 27enne di Quattrograne

AVELLINO- Droga nell’auto e anche nella sua abitazione. Per questo motivo è scattato l’arresto di un presunto spacciatore ventisettenne, bloccato mentre era a bordo della sua vettura dagli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile di Avellino.

Gli uomini agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito, hanno prima bloccato il ventisettenne all’interno della sua auto, procedendo ad una perquisizione e quando ha aperto il vano portadocumenti, gli agenti agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio hanno notato una busta spspetta.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di marijuana. Il personale di via Palatucci non ha perso tempo nel far scattare una perquisizione anche domiciliare. Ed anche in questo caso il riscontro è positivo.

Nella camera da letto del ventisettenne gli agenti della Squadra Mobile hanno ritrovato altri 300 grammi circa di hashish, 182 di marijuana e numerose bustine che, nei casi di contestazione di spaccio assume come indizio un ruolo particolare.

Ieri mattina, davanti al Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. Il Gip, dopo aver interrogato il ragazzo, che ha confessato di usarlo a scopi terapeutici e per esclusivo uso personale, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti.

Per il Gip Cassano il quantitativo, insieme alla presenza di numerose bustine, farebbe escludere un uso e consumo personale. Per questo non ha scarcerato il ventisettenne applicadogli gli arresti domiciliari. Molto probabile che la sua difesa impugni gli atti al Tribunale del Riesame.

Aerre