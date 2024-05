Duplice scossa di terremoto percepita in tutta l’area di Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei. La seconda scossa, con una magnitudo di 4.4, è stata quella più avvertita.

Al momento, non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone. Il sisma, tuttavia, è stato avvertito distintamente non solo nell’area flegrea, ma anche a Napoli centro e in numerosi quartieri della periferia. Molta gente è uscita in strada per lo spavento.