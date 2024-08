Schianto mortale sulla Ss403, sequestrato il telefonino della venticinquenne indagata

VALLO LAURO- La Procura di Avellino ha disposto il sequestro del telefonino in uso alla venticinquenne di Moschiano M.C, alla guida della Cinquecento che si e’ scontrata frontalmente lungo la Ss 403 lo scorso primo agosto con l’auto delquarantottenne Domenico Romano che viaggiava in direzione Lauro insieme alla moglie e al figlio di nove anni. Come e’ purtroppo noto, Romano e’ deceduto sul colpo. La moglie e’ rimasta ferita insieme al bambino, dimesso dopo una settimana dal Santobono. Si tratta di un ulteriore passaggio degli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi per fare chiarezza su quanto avvenuto lo scorso primo agosto, in parte gia’ ipotizzato alla luce dei primi rilievi, che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati della venticinquenne e dell’uomo alla guida della vettura che procedeva davanti a lei, un Suv, per omicidio stradale e lesioni gravi. La venticinquenne e’ difesa dal penalista Raffaele Bizzarro. Gli inquirenti vogliono appurare, alla luce di altri video pubblicati sulle sue pagine social e di una prassi per gli incidenti stradali legata alla verifica dell’uso del telefonino, l’eventualita’ che la venticinquenne possa aver utilizzato il cellulare anche nei minuti precedenti allo schianto frontale con la vettura guidata da Romano. Le indagini di Procura e Polizia continuano, anche perche’ dopo la convalida del sequestro delle vetture coinvolte, nei prossimi giorni e’ probabile che la Procura nomini un consulente per ricostruire quanto avvenuto, oltre ai rilievi che sono gia’ stati compiuti dal Commissariato di Ps di Lauro collaborato dalla Polizia Stradale che il giorno dopo la tragedia era giunta sul posto per eseguire gli accertamenti di rito. Altro accertamento decisivo, per cui pero’ non si conosce ancora ufficialmente alcun dettaglio, riguarda l’esame per verificare se al momento dell’impatto la venticinquenne (anche lei ricoverata ancora per una serie di traumi rimediati) fosse sotto gli effetti di sostanze.