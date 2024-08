Lesioni e violazione di domicilio, scatta il divieto di avvicinamento per un 41enne

CHIUSANO- Lesioni aggravate e violazione di domicilio. Le accuse per cui un quarantunenne e’ stato raggiunto da una misura di divieto di avvicinamento nei confronti della mamma, a seguito di una lite avvenuta lo scorso 4 agosto per cui i Carabinieri di Chiusano San Domenico e la Procura della Repubblica di Avellino hanno chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino un provvedimento di divieto di avvicinamento ad una distanza di almeno 170 metri dalle sue familiari. Il provvedimento emesso dal magistrato che ha disposto anche l’attivazione del braccialetto elettronico ai danni dell’indagato. Nella mattinata di ieri l’uomo, assistito dal suo difensore, il penalista Ennio Napolillo, e’ comparso davanti al Gip del Tribunale di Avellino, per l’interrogatorio di garanzia dopo l’applicazione delle misura. I fatti si riferiscono a due episodi avvenuti entrambi lo scorso 4 agosto, quando l’uomo che in passato era stato già allontanato dall’ abitazione dei suoi familiari, avrebbe raggiunto la stessa e iniziato a litigare con la madre e la sorella per futili motivi. In questa prima occasione a placarlo, allertato dalle urla della donna, un vicebrigadiere dei Cc libero dal servizio che passava li’ vicino. Nel pomeriggio il quarantunenne sarebbe tornato di nuovo alla carica, e approfittando dell’assenza di altri familiari o persone stavolta accusando la madre, dopo aver scavalcato il cancello, avvicinava la donna strattonandola e facendola cadere, l’ avrebbe anche afferrata per il collo. Per la donna una prognosi di tre giorni. La vicenda è stata denunciata alla locale stazione dell’Arma e comunicata alla Procura della Repubblica di Avellino. Da qui il provvedimento nei confronti del quarantunenne. Ora si attende la decisione del Gip dopo l’interrogatorio. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza che riguarda contesti familiari ricostruito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.