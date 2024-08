Sospensione idrica rinviata per la “festa patronale”, Spera: ecco la verità sui fatti

GROTTAMINARDA- La domanda è di quelle che potrebbe pure scatenare ironia in altri contesti, invece se si tratta di una sospensione idrica, con le temperature di questi giorni, c’è poco da scherzare. Intanto però il caso a Grottaminarda è scoppiato davvero. Riguarda la mancata sospensione idrica questa volta. Chi ha bloccato la sospensione? Sarebbe questa la domanda. Una risposta certa è l’ Alto Calore. Ma visto che, come direbbe Ennio Flaiano siamo nel Paese del “certo, certissimo anzi probabile”, sulle sollecitazioni per evitare che il primo giorno del “Festone” di Grottaminarda fosse scandito da un disservizio, si è scatenata una gara. Messaggi via social, commenti e ricostruzioni varie. Tanto che il sindaco Marcantonio Spera ha deciso di fare chiarezza con una nota, stigmatizzando proprio la ricerca di merito via social e ricostruendo quello che è avvenuto. “Come primo cittadino del Comune di Grottaminarda mi corre l’obbligo di precisare e chiarire, per onestà intellettuale e informativa alla comunità, tutto l’iter procedurale e temporale inerente la sospensione idrica preannunciata nella giornata di ieri 21 agosto 2024.Con comunicazione pec trasmessa nel primo pomeriggio del 21 agosto 2024, l’Alto Calore Servizi spa, comunicava l’interruzione del servizio idrico, per programmata manutenzione, dalle ore 22:00 del 22 agosto, alle ore 6.00 del 23 agosto. La comunicata interruzione del servizio avrebbe comportato disagi non solo all’intera comunità, stante la mancanza di acqua in concomitanza del periodo di calura estiva, ma ulteriori disagi in considerazione della coincidenza dell’inizio della nostra festa patronale”.

Per questo motivo, continua la ricostruzione di Spera: “Tenuto conto dei gravi e potenziali problemi di carattere economico per le attività commerciali che la sospensione idrica avrebbe comportato, e del prioritario aspetto di carattere igienico sanitario, alle 15:30 abbiamo avviato una interlocuzione collaborativa con il Presidente dell’Alto Calore Servizi spa, Avv. Antonio Lenzi, onde prospettargli la situazione e ovviare alle problematiche innanzi descritte. Nello specifico, trattandosi di sospensione programmata per interventi di manutenzione, si chiedeva al Presidente di rinviare la sospensione alla prossima settimana. Contemporaneamente chiedevamo ausilio tecnico con gli ingegneri dell’ente idrico e collaborazione alla Prefettura.Seguivano una serie di contatti sino alle 16:30 circa, diretti ad ottenere il rinvio, che si concludevano con comunicazione positiva, pervenuta sempre dal Presidente Lenzi. Difatti siamo riusciti ad ottenere celermente il risultato sperato, che ci è stato confermato vie brevi alle ore 18:00, e che sarebbe stato comunicato con nota ufficiale a mezzo pec solo in data odierna.

Appare evidente che questa Amministrazione, avuta notizia della imminente sospensione, si è immediatamente attivata e tanto per chiarezza nei confronti della comunità, visto che altri vogliono a tutti i costi prendersi la scena e reclamare risultati pur non avendo fatto alcunchè o forse avendo semplicemente interloquito con qualche tecnico dell’Alto Calore e acquisito notizia di provvedimenti già concordati tra questa Amministrazione e il Presidente nelle ore pomeridiane. La delicatezza delle questioni, i risvolti imprevedibili delle criticità idriche, la necessità di evitare ripercussioni mediatiche pericolose imponevano un atteggiamento serio e misurato nell’affrontare le questioni salvaguardando sia le scelte impellenti di manutenere le reti idriche, sia il rifornimento idrico indispensabile per i Comuni e quindi per Grottaminarda.Per tutto questo, in accordo con il Presidente Lenzi e la stessa Prefettura, e come già operato per simili criticità nei giorni scorsi, con solerzia e serietà comprovate, abbiamo agito”.E ha concluso: “Detto questo con grande rispetto per i cittadini indignati, per i leoni da tastiera stessi, per tutti coloro che si sono prodigati a vario titolo per apportare un pur piccolo aiuto, e finanche per chi grida sempre allo scandalo, accampando meriti non suoi e provando a screditare l’Amministrazione e gli enti, siamo certi che lo stesso Presidente Antonio Lenzi provvederà a chiarire ai cittadini circa lo svolgimento dei fatti dimostrando ancora una volta la Sua e la nostra vicinanza alle comunità, ai cittadini, alla verità. Grazie ancora una volta Presidente“.