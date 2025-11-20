Schiacciato dal carico che trasportava: cinquantunenne autista muore sul colpo

ATRIPALDA – Un cinquantunenne autista residente in Irpinia e’ rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. E’ così che ha perso la vita come riportato da Casertanews il conducente del mezzo pesante , Marian Marin Broasca, 51enne di nazionalità rumena, da anni residente in Irpinia, attualmente viveva con la moglie e i suoi due bambini ad Atripalda. Marian era alla guida di un mezzo che trasportava grossi blocchi di cemento sulla Sp 335 a Marcianise. In corso di accertamento le circostanze per cui il carico è sbalzato dal vano contenitore alla cabina del mezzo. Il camionista è rimasto schiacciato dai blocchi di cemento e per lui non c’è stato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Marcianise. I caschi bianchi stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche due squadre di Vigili del Fuoco, una di Caserta e l’ altra di Marcianise che hanno operato con l’ausilio di una gru. Inutili i soccorsi del 118.