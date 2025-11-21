L’Officina dei Talenti – “Il cento c’è”: al via il nuovo progetto per i bambini

SANTO STEFANO DEL SOLE – Con la visita di Francesco Iandolo dell’associazione Don Tonino Bello prende ufficialmente il via L’Officina dei Talenti – “Il cento c’è”, il nuovo progetto dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni e alle famiglie di Santo Stefano del Sole, insieme ai comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino, Avellino e Ospedaletto d’Alpinolo.
Per i prossimi 24 mesi saranno proposte attività gratuite per contrastare la povertà educativa e far emergere le potenzialità di ogni bambino. Tra le iniziative previste:
-
laboratori creativi e digitali
-
attività STEM e gamification
-
lettura e storytelling
-
musica e percorsi per il benessere
-
orto urbano “Semi di convivialità”
-
prevenzione di bullismo e cyberbullismo
-
supporto psicologico e attività socioaffettive
Un progetto inclusivo, che valorizza la comunità e la cultura locale, e che presta particolare attenzione anche ai figli di donne vittime di violenza.
A collaborare sono Don Tonino Bello ODV, Demetra, CAOS-APS, Innova ETS, Ambito A05 e i Comuni partner.
Nel post pubblicato dal Comune di Santo Stefano del Sole, il sindaco Gerardo Santoli ribadisce il cuore dell’iniziativa:
“Il cento c’è. E i talenti crescono.”