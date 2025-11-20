“Non c’è acqua”: scuole chiuse domani a Sturno

“Causa mancanza di acqua domani, venerdì 21, le scuole resteranno chiuse. La riparazione, anche a causa delle cattive condizioni meteo e la complessità dell’intervento, ancora non è terminata. Il ripristino, stante le ultime notizie, potrà avvenire nel pomeriggio di domani, salvo imprevisti ulteriori”, la dichiarazione del sindaco di Sturno, Vito Di Leo.
