“Sceglie Avellino”, ecco i candidati della civica a sostegno di Laura Nargi

I candidati della lista civica “Sceglie Avellino” a sostegno della candidata a sindaco Laura Nargi, una delle due liste messe in campo dall’ex sindaca per le amministrative
Carmine Addivinola
Massimo Anniversario
Daniele Bollante
Assunta Bolognese
Gianrita Bruno
Federico Buttiglio
Giovanni Capobianco
Mariantonia Catena
Alessio Cristaudo
Daniele D’Adamo
Gerardo De Angelis
Emilio De Nisco
Giovanni De Guglielmo
Luca Del Gaudio
Giovanni Esposito
Jasmine Fusco
Giuseppina Guerriero
Giuseppe Lumini
Guendalina Manzi
Ylenia Marinelli
Antonio Rosario Martino
Amerigo Mascioli
Carlo Matarazzo
Nadia Natale
Vincenzo Picariello
Pietro Giulio Raffa
Giulia Scola
Pietro Spiniello
Costantino Testa
Mariapia Villani
Giulia Zaolino