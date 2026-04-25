Quindici, Siniscalchi in campo con la lista “Rinascimento Quindicese”

QUINDICI- “Rinascimento Quindicese” e’ ufficialmente in campo. La lista guidata dall’avvocato Alessandro Siniscalchi e ‘ stata presentata questa mattina in Municipio. Una lista che e’ formata da giovani, molti alla prima esperienza politica. I candidati sono: Esterina Ferrentino, Massimo Grasso, Massimo La Monaca, Angelo Giovanni Mazzocca, Gianmichele Palmese, Giuseppe Santaniello, Michele Santaniello, Antonio Vivenzio. Mazzocca e Grasso sono stati già consiglieri comunali. Tutti gli altri candidati sono invece alla prima esperienza politica. Inaugurato anche il Comitato Elettorale della lista civica in Piazza San Sebastiano.