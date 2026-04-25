“Siamo Avellino”: i candidati della lista a sostegno di Nargi

Ecco i candidati della lista Siamo Avellino a sostegno della candidata sindaca Laura Nargi:
Siamo Avellino: Luigi Mattiello, Alberto Bilotta, Luca Caliendo, Domenico Candela, Francesco Corbo, Luigi Cucciniello, Carmine D’Alelio, Salvatore D’Alessandro, Guido D’Avanzo, Raffaella Del Giudice, Alessandra De Rogatis, Emilio De Vito, Valentina De Vito, Vincenzo Di Blasi, Asia Esposito, Costantina Glave, Assuntina Iannaccone, Marilena Limone, Ludovica Manfra, Aurelio Marotta, Pasquale Martone, Wanda Miletti, Antonella Paladino, Ernesto Picariello, Anna Pellecchia, Christian Pepe, Giovanni Ramora, Barbara Sanguinetti, Eliana Saporito, Simona Sarno, Diego Tarantino, Dorotea Virtuoso.