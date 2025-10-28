“ScegliAMO Monteforte: un programma fondato su ascolto e partecipazione”

“La nostra foto in Piazza sulle scale della Chiesa ha un valore simbolico.

Una piazza esiste se accoglie, se i bambini corrono, se le comitive si ritrovano, se le serrande si alzano. Se una piazza è viva è viva la comunità che in quella piazza si ritrova per riconoscersi. Se oggi la nostra piazza è vuota vuol dire che non siamo più una comunità ma una somma di solitudini e di egoismi. Individui e non più persone.

La nostra sfida è tutta qui, nell’ambizione di ricostruire la comunità di Monteforte, archiviando una volta per tutte la lunga stagione dei livori e dei personalismi esasperati, per liberare finalmente il futuro che in questi lunghi anni è stato imprigionato.

E sappiamo come fare, perché ScegliAMO Monteforte non è un semplice progetto elettorale, non è una lista concepita per sommare voti, è, piuttosto, un progetto di futuro, che fonda su di una visione ambiziosa ed inclusiva. Il nostro programma non è un elenco vuoto di proposte rubate qua e là, non un elenco di slogan ma il frutto di una lungo lavoro di ascolto, analisi ed approfondimento, a cui ognuno di noi ha contribuito con il proprio bagaglio di esperienza e di competenza.

Lo spiegheremo in ogni casa, in ogni luogo, giorno dopo giorno. Spiegheremo cosa vogliamo fare e come lo faremo, punto per punto, obiettivo per obiettivo e siamo pronti a sfidare pubblicamente chiunque su questo terreno.

Ma ciò che deve essere chiaro è che noi non siamo candidati contro nessuno, non declineremo nessun verbo al passato, non cercheremo mai il consenso nella delegittimazione dell’altro.

Noi siamo candidati per rappresentare tutti i cittadini montefortesi, quelli che ci voteranno nelle urne, quelli che sceglieranno altre strade, quelli che cederanno al disimpegno percorrendo la via dell’astensione. Perché i diritti non sono favori, il merito muore nel primato della fedeltà, i cittadini non sono clienti.” Così la lista elettorale per le prossime comunali a Monteforte Irpino.