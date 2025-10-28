Nei giorni scorsi si è riunita la direzione dell’Associazione Politica “La Destra Grottese”, guidata dal presidente Gennaro Blasi, per discutere delle prossime elezioni regionali. Al termine dell’incontro, l’associazione ha ufficializzato il proprio sostegno al candidato presidente Edmondo Cirielli e ai candidati di Fratelli d’Italia, Francesco Mazzariello e Sonia Tordiglione.

“La nostra scelta – ha dichiarato Blasi – nasce dalla volontà di contribuire concretamente a un progetto politico che metta al centro la coerenza, il radicamento territoriale e la difesa dei valori della destra italiana. Con Cirielli, Mazzariello e Tordiglione condividiamo una visione chiara per il futuro della nostra regione.”

In concomitanza con la decisione, è stato inaugurato a Grottaminarda il comitato elettorale dei due candidati di Fratelli d’Italia, che fungerà da punto di riferimento per la campagna elettorale sul territorio ufitano. L’iniziativa segna un passo importante per il gruppo politico grottese, che si prepara a partecipare attivamente alla corsa elettorale offrendo supporto organizzativo e presenza capillare tra i cittadini.

“Vogliamo essere parte di un cambiamento concreto – ha aggiunto Blasi – e dare voce a Grottaminarda e all’intera area interna, troppo spesso dimenticata dalle istituzioni regionali.” Con questa scelta, La Destra Grottese consolida il proprio legame con Fratelli d’Italia e rafforza la rete di sostegno alla candidatura di Edmondo Cirielli, in vista di una competizione elettorale che si preannuncia particolarmente vivace.