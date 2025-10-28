Torella dei Lombardi, il sindaco denuncia la grave interruzione del servizio idrico

Il sindaco 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐢 ha inviato una 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 alla Procura della Repubblica di Avellino, al Prefetto, alla Regione Campania, all’EIC e all’Alto Calore Servizi, segnalando la 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘪𝘥𝘳𝘪𝘤𝘰 che da mesi colpisce famiglie, scuole, aziende e strutture sanitarie.

«Questa situazione – scrive il sindaco – non può più essere tollerata né considerata fisiologica: rappresenta una palese violazione dei principi fondamentali di continuità, efficienza e universalità del servizio pubblico essenziale, nonché un pregiudizio per la tutela della salute pubblica sancita dall’art. 32 della Costituzione».

Torella non è un caso isolato. Da Nusco ad Ariano, da Montella a Grottaminarda, centinaia di cittadini restano senz’acqua per lungo tempo.

“Il gesto del sindaco segna una svolta: la pazienza è finita, e il tempo delle lettere di scuse è scaduto – denuncia il Comitato Uniamoci per l’acqua – Quando un amministratore si rivolge alla Procura, non lo fa per polemica, ma per difendere la salute e la dignità della propria comunità. Ed è un atto che chiama in causa tutti: la Regione, l’Ente Idrico Campano, i vertici di Alto Calore e i sindaci soci. Chiediamo che altri sindaci abbiano lo stesso coraggio e che il Prefetto convochi al più presto un 𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝’𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 per garantire un diritto elementare: l’acqua. Perché se manca l’acqua, non manca solo un servizio: 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰”.