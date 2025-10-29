Scegliamo Monteforte: “Non una lista per vincere, ma un progetto per governare”

Nel nostro programma tutto si tiene, il presente con tutte le sue emergenze e il futuro che Monteforte potrà riconquistare solo recuperando la sua centralità nell’area vasta avellinese. Ma le fondamenta della nostra visione va ricercata nel primo punto: amministrazione trasparente e virtuosa. La trasparenza è il presupposto del buongoverno e noi ci impegniamo solennemente a ripristinare la piena legalità a Palazzo Loffredo, pubblicando nei tempi previsti dalla norma ogni atto, ogni delibera e ogni determina, garantendone la pubblicità prima che i medesimi atti possano avere effetto, perché questo è il presupposto irrinunciabile per garantire la necessaria trasparenza, per consentire l’attività di controllo da parte dei cittadini, delle opposizioni, delle istituzioni preposte. Che si tratti di consulenze o di forniture tutto sarà pubblicato sul sito del Comune in tempo reale. Palazzo Loffredo sarà una casa di vetro, aperta a tutti. Non ci saranno più amici e nemici, non ci saranno più clienti ma solo cittadini, non ci saranno più opacità e sprechi.