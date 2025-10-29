San Bartolomeo in Galdo, arrestato per violazione delle misure cautelari

In data odierna i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Benevento su richiesta di questa Procura della Repubblica.

Il provvedimento restrittivo – costituente aggravamento di pregressa misura cautelare – è conseguenza di numerose e reiterate violazioni, rilevate dai militari e segnalate all’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a cui l’uomo era stato sottoposto in seguito al suo arresto in flagranza, operato dai Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo nella prima metà di questo mese a causa di un’aggressione da lui commessa presso l’Ospedale di Comunità locale nei confronti di un Carabiniere fuori servizio e di una dipendente del Distretto Sanitario ”Alto Sannio Fortore“, circostanza in cui era stato anche trovato in possesso di una cesoia e di un coltello, che gli erano stati sequestrati.

Successivamente erano accertati ulteriori comportamenti minacciosi ed offensivi presso il Municipio di San Bartolomeo in Galdo e nell’Ospedale di Comunità del posto, condotte verificate nel periodo di applicazione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il provvedimento odierno è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario è persona sottoposte alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.