Scegli la sicurezza, scegli la vita”: ad Avellino la nuova tappa della campagna “Sii Saggio, Guida Sicuro”

La Prefettura di Avellino ospiterà venerdì 30 gennaio alle ore 9.30, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo, una nuova tappa della campagna di sensibilizzazione “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promossa dall’Associazione Meridiani – APSSD in materia di sicurezza stradale e del mare, con lo slogan “Scegli la sicurezza, scegli la vita”.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Avellino e rientra nel programma della dodicesima edizione del progetto, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, dell’Università Federico II di Napoli, delle Forze dell’Ordine e con la media partnership della RAI.

La campagna “Sii Saggio, Guida Sicuro” ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai rischi legati a comportamenti irresponsabili alla guida e in mare, favorendo l’acquisizione di una cultura della sicurezza e di una maggiore consapevolezza civica, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.6 dell’Agenda ONU 2030 e con il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030.

Nel corso dell’incontro formativo, attraverso interventi di esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine, verranno affrontati i principali fattori di rischio per gli utenti della strada – pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti – con particolare attenzione all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, alla distrazione alla guida e al rispetto delle regole del Codice della Strada.

Il progetto prevede anche il concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare”, che coinvolge attivamente gli studenti nella realizzazione di elaborati creativi come video, manifesti, disegni e testi, stimolando la partecipazione diretta dei giovani nel processo educativo.

“La sicurezza stradale – dichiara il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso – rappresenta una priorità assoluta per le istituzioni. Iniziative come ‘Sii Saggio, Guida Sicuro’ sono fondamentali per trasmettere ai giovani il valore del rispetto delle regole e della responsabilità individuale. Solo attraverso la prevenzione e la formazione possiamo costruire una vera cultura della sicurezza e tutelare il bene più prezioso: la vita”.

La conclusione del percorso è prevista il 13 maggio 2026 a Napoli, presso l’ex area NATO di Bagnoli, con il “Villaggio sulla Sicurezza Stradale e del Mare” e la cerimonia di premiazione dei vincitori.

La tappa di Avellino conferma l’impegno congiunto delle istituzioni, della scuola e del mondo associativo nel promuovere una cultura della prevenzione, affinché sempre più giovani possano scegliere la sicurezza e scegliere la vita.