Referendum, in citta’ e provincia scendono in campo i due fronti: iniziative per il Si e il No

AVELLINO- Un fine settimana scandito dagli eventi per la campagna referendaria in città e provincia. Il fronte del Si e quello del No in campo con due iniziative a ventiquattro ore di distanza. La prima, quella organizzata per domani dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Un evento per approfondire uno dei temi più attuali e dibattuti del sistema giustizia: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. L’incontro, intitolato “Sì spiega. Cosa cambia con la separazione delle carriere”, si terrà alle ore 15:30 presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino. La finalità principale dell’iniziativa, promossa dal Consiglio dell’Ordine presieduto

dall’ avvocato Fabio Benigni, è quella di esporre in modo sereno, approfondito e senza strumentalizzazioni le ragioni a sostegno della riforma, aprendo il dialogo all’intera comunità. Il dibattito sarà animato da un panel di relatori di elevata competenza e rappresentatività.

Interverranno: il senatore Andrea Cangini, Segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi; l’avvocato Carlo Morace, Componente dell’Ufficio di coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense; l’avvocato Gaetano Aufiero, Presidente della Camera Penale Irpina; l’avvocato Carmine Foreste, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. La discussione sarà moderata da Pierluigi Melillo, giornalista e Direttore responsabile di Otto Channel Tv. Sabato 31 alle ore 10 tocca al Comitato dell’Anm “Giusto Dire No”. L’appuntamento e’ al Circolo della Stampa, L’iniziativa con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara e i componenti della Sottosezione dell’Anm di Avellino, a partire dalla presidente Monica D’Agostino e dal segretario Fabrizio Ciccone, registrera’ gli interventi di magistrati in quiescenza, avvocati, esponenti della società civile, del mondo dell’associazionismo e della stampa. Previsti infatti gli interventi dell’ex Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo, dell’ex presidente del Tribunale di Avellino Vincenzo Beatrice, degli avvocati favorevoli al No alla Riforma, Raffaele Tecce del Foro di Avellino e Giuseppe Iannaccone del Foro di Milano, del docente di Storia e Filosofia Edmondo Lisena, del responsabile della Redazione irpina de “Il Mattino” Gianni Colucci e del referente provinciale di “Libera” Davide Perrotta. L’iniziativa sarà aperta anche al contributo di chi vorrà partecipare al dibattito. Gli eventi organizzati dal Comitato del No continueranno anche domenica. L’ Appuntamento a Calitri alle ore 17:30 presso la Casa della Musica ex cinema Rossini. In campo l’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI , la Società Civile per il NO – Comitato Irpino, la CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Cgil Napoli e Campania, la Spi Cgil Nazionale, Collettiva. Il dibattito si aprirà con i saluti di Michele Di Maio, sindaco di Calitri. Previsti gli interventi dell’avvocato Ida lasi, Comitato per il NO, del professore Giorgio Fontana, Comitato per il NO, Giovanni Capobianco, Presidente Comitato Provinciale ANPI Avellino.Coordina il dibattito:Vito Lucio Paolantoniom “La Legge Nordio non è una vera riforma della Giustizia. Non migliora il servizio ai cittadini non riduce i tempi dei processi, non aumenta il personale e non regolarizza i precari, non rafforza le garanzie, non assicura la rieducazione del condannato né la certezza della pena. È inutile, perché la separazione tra PM e giudici c’è già dopo la riforma Cartabia del 2022, le due funzioni sono separate: meno dell’1% dei magistrati passa dall’una all’altra”. E si ribadisce che : “L’autonomia della magistratura non è un privilegio, ma una garanzia di uguaglianza per tutti. Per difendere la Costituzione e una Giustizia imparziale votiamo No al referendum sulla Legge Nordio”.