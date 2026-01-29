Frana tra Avellino e Contrada, al via il confronto istituzionale sulla viabilità

In relazione alle gravi criticità connesse al movimento franoso che ha interessato la ex Strada Statale 88 dei Due Principati, l’Amministrazione comunale di Avellino rende noto che, in data 21 gennaio 2026, è stato effettuato, dell’ufficio competente, un sopralluogo tecnico presso la località Cretazzo, nella frazione di Bellizzi Irpino.

Al sopralluogo hanno partecipato per il Comune di Contrada il Sindaco, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, e il Comandante della Polizia Municipale, mentre per il Comune di Avellino erano presenti il Dirigente del Settore Patrimonio, il Responsabile del Servizio Pubblica Incolumità ed altri tecnici comunali.

A seguito del sopralluogo è stata effettuata, dal Comune Capoluogo, una prima valutazione tecnica con una ipotesi di intervento ed un computo dei costi che riguarderebbe entrambe le sponde del Torrente, l’una appartenente al Comune di Avellino e, l’altra, al Comune di Contrada.

Pertanto, in relazione alla richiesta del Sindaco di Contrada di valutare possibili soluzioni alternative per la viabilità, nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della ex SS 88, il Commissario Straordinario di Avellino, nell’ottica di un rapporto di leale cooperazione istituzionale e di tutela dell’interesse generale, considerato che la zona su cui intervenire segna il confine tra i due Comuni, ha convocato un tavolo per individuare soluzioni condivise e strutturaliad una problematica annosa, nell’interesse della sicurezza della collettività e della tutela del territorio.

In tal senso sono stati invitati il Sindaco di Contrada e il Sindaco di Aiello del Sabato a partecipare all’incontro fissato per il 3 febbraio p.v.