Scarichi di liquido fucsia nel Solofrana: la denuncia del sindaco di Mercato San Severino

MERCATO SAN SEVERINO- Un video di circa 13 secondi per documentare lo scarico di liquido color rosa-fucsia fuoriuscito da una conduttura idrica in prossimità delle vasche di laminazione, alla frazione Acigliano, prima di confluire nel fiume Solofrana e mescolarsi alle acque. A documentare tutto è il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma: “Di fronte all’inquietante episodio, verificatosi nella mattinata di lunedì, abbiamo presentato immediatamente formale 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢.

I liquidi ritratti nel filmato e defluiti nel Solofrana presentavano l’𝐚𝐧𝐨𝐦𝐚𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐚-𝐟𝐮𝐜𝐬𝐢𝐚, 𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐯𝐨𝐥𝐢, 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐮𝐦𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐨𝐥𝐞𝐨𝐬𝐞 in superficie: un fenomeno non a carattere isolato e che apre all’ipotesi che la sostanza sversata fosse vernice o, comunque, miscela contenente solventi e composti chimici potenzialmente pericolosi per l’ambiente acquatico. 𝐔𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐞𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐟𝐚𝐮𝐧𝐚”. E il sindaco ha aggiunto: “𝐔𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨 che ora è 𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐚𝐠𝐢𝐧𝐢, con l’auspicio che presto possano individuare la mano di chi o di coloro che l’hanno consumato in spregio di ogni norma giuridica e di ogni principio etico. In attesa che le attività giudiziarie facciano il loro corso, vigileremo con ulteriore e significativa presenza l’area per scongiurare che episodi simili possano accadere di nuovo”.