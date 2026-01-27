Rottura di una condotta idrica, disagi ad Andretta, Guardia dei Lombardi e Morra

A causa di una rottura improvvisa di una condotta idrica premente in uscita dall’impianto di sollevamento idrico di Cairano, a servizio del serbatoio di Andretta Monte Airola, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per l’intera serata. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nella giornata odierna, negli abitati e Zone rurali di abitati di Andretta, Guardia dei Lombardi e Morra de Sanctis (AV). La sospensione avrà la durata di ore 8 con ripristino nelle prime ore del mattino del 28 gennaio 2026. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

