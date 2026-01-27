Salario minimo negli appalti regionali, Conte: “il primo atto del nostro Roberto Fico in Campania”

“Il disegno di legge approvato durante la prima Giunta prevede che in tutte le gare di Regione, Asl e società controllate venga assegnato un punteggio maggiore alle imprese che applicano un salario minimo pari o superiore a 9 euro l’ora. Proviamo così a porre rimedio all’assenza di una legge nazionale che fissi una soglia minima sotto cui nessun contratto può scendere. La proponiamo da anni ma, purtroppo, sbattiamo contro i “no” del Governo Meloni. – ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – Di una cosa, però, sono certo: se continuiamo a insistere, questo obiettivo diventerà realtà in tutta Italia dando così una risposta a quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori – soprattutto giovani e donne – che lavorano percependo stipendi da fame. Su questo non esistono colori politici, ma solo un’Italia che si schiera dalla parte giusta”.