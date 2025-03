Scandone-Messina, Mister Iannicelli: “Sarà una gara complicata, ma siamo pronti”

Le dichiarazioni pre-partita dell’assistant coach Iannicelli in occasione del match tra la Scandone Avellino e il Basket School Messina: “Sicuramente, dopo un periodo poco felice per quanto riguarda i risultati, nelle ultime due gare abbiamo riscontrato due prove molto convincenti, e sicuramente con l’inizio del girone di ritorno non vogliamo fermarci. Arriverà a Messina domenica al Pala del Mauro e sarà una gara molto complicata, come tutte, perché tutte le squadre in questo momento della stagione affrontano le gare come se fossero delle finali e vogliono assicurarsi un posto nella griglia dei play-off. Possiamo dire che dopo la vittoria di Reggio non dobbiamo assolutamente sottovalutare nessuna squadra. Sappiamo che, a questo livello, tutte le gare presentano delle criticità e che noi dobbiamo essere bravi a saperle gestire, lavorando bene, come sempre abbiamo fatto. Questa squadra, anche nel periodo in cui i risultati non arrivavano, si è sempre allenata al 100% e i ragazzi hanno sempre dato il massimo. Anche Messina ha bisogno di punti, viene da un trend positivo: dobbiamo Trovarci farci trovare semplicemente pronti. All’andata abbiamo fatto veramente un’ottima gara e dobbiamo provare a replicare per far sorridere ancora di più la nostra classifica”.