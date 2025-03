Vis Mediterranea ospita la Lumezzane per la 23esima giornata di Serie B femminile

Dopo il tonfo di domenica scorsa a Bologna, dove la Vis Mediterranea è stata travolta dalle padroni di casa col punteggio di 10-0, le irpine provano a mettere insieme i cocci di una trasferta disastrosa cercando di ripartire dalla partita di domani al “Gallucci” di Solofra contro la Lumezzane, nella partita valevole per la 23esima giornata di campionato di serie B femminile. Solo la matematica tiene ancora in vita le speranze di salvezza delle avellinesi, inchiodate a 2 punti nel fondo della classifica. L’obiettivo delle ragazze di mister Antonio De Sarno è quello di cercare almeno di onorare al meglio le ultime gare nel campionato cadetto.

Si sta già pensando alla prossima stagione, con una rifondazione della squadra per cercare di ripetere la stagione trionfale 2023-24, che ha visto la Vis Mediterranea conquistare la storica promozione in serie B. E in ogni caso, le giallo-verdi proveranno fino all’ultima gara del campionato a conquistare una vittoria, per scrivere un’altra pagina di storia del calcio femminile irpino.