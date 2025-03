Al PalaSojourner l’Avellino Basket affronta Rieti

Trentatreesima giornata di campionato: questa sera l’Avellino Basket affronta Rieti al PalaSojourner. All’andata la formazione di coach Alessandro Rossi riuscì ad imporsi sul campo avellinese 61-67. Artefice del successo fu Jazz Johnson, ora non più parte della formazione laziale e sostituito prima da Jordan Harris e poi dal finlandese Topias Palmi. Le due squadre sono reduci da una serie di sconfitte.

Avellino Basket ha dovuto far registrare i ko con Cividale, Livorno e Cento battendo la Fortitudo, mentre Rieti è passata prima della pausa di campionato sul campo di Pesaro, interrompendo una striacia negativa di tre gare. Nonostante le sconfitte, i laziali hanno ambizione e restano team da playoff. Tra i giocatori più importante del roster c’è il finlandese Palmi, già visto in Italia a Cremona. Tiratore, un fisico che gli consente di ricoprire più ruoli negli esterni.

Rieti “lavora” bene su entrambi i lati del campo. I laziali segnano 75.3 punti di media, tirano con il 48.0% da due ed il 36.0% da tre punti. Ai liberi si ha il 74.0% e i rimbalzi sono 37.8. Quarta miglior difesa del torneo con 73.5 punti di media. I numeri confermano la solidità della squadra. Dei giocatori in organico Monaldi è l’uomo delle giocate deicisive.

Per l’Avellino Basket non sarà una partita semplice da affrontare. La squadra di Crotti dovrà giocare con pazienza e attenzione, gestire i vari possessi e provare ad arginare il dinamismo di Spencer sotto le plance.

Diretta streaming su LNP PASS dalle 20.50; la gara potrà essere visibile presso il Cinema Partenio di Avellino.