Scandone inarrestabile, i lupi dominano nel finale ed espugnano Cagliari

La Scandone Avellino conquista la settima vittoria consecutiva espugnando il Pala Pirastu dell’Esperia Cagliari con il punteggio di 79-65, nella venticinquesima giornata del campionato di serie B Interregionale, al termine di una gara risolta con un ultimo quarto di altissimo livello. Dopo tre frazioni equilibrate, la squadra di coach Dell’Imperio ha cambiato passo nella parte decisiva, alzando l’intensità difensiva e trovando soluzioni offensive efficaci che hanno spezzato l’equilibrio (2-16 il parziale a favore degli irpini).

Un successo netto che vale molto anche in chiave classifica: i biancoverdi agganciano il secondo posto a quota 32 punti insieme a Viterbo e Stella EBK Roma, ma con meno partite disputate, confermando il momento estremamente positivo e le ambizioni di vertice dei lupi.

Coach Dell’Imperio è costretto a rinunciare a Duranti per un leggero problema fisico, al suo posto nelle rotazioni biancoverdi il capitano, Andrea Iannicelli.

Il primo quarto è abbastanza vivace, sono i sardi a partire bene che costruiscono il vantaggio grazie a una manovra più fluida e distribuita: Morgillo, Giordano e Poti guidano l’attacco della squadra di coach Manca, che produce più possessi e colpisce bene dall’arco. La Scandone Avellino è efficiente ma poco produttiva: ottime percentuali con Kmetic e Gay, ma pochi tiri tentati limitano il punteggio. Decisiva la differenza nel volume offensivo e nella pericolosità perimetrale di Esperia, che prende il controllo nel finale del quarto che va in archivio con il punteggio di 26-20 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto la Scandone Avellino cambia marcia e ribalta l’inerzia; protagonista assoluto Kmetic, che guida l’attacco avellinese con grande efficienza al tiro, risultando un costante riferimento offensivo. Decisivo anche l’impatto dalla panchina di Scanzi, che con 8 punti in pochi minuti dà energia e spaziature, aumentando il ritmo dei lupi. Avellino cresce anche a rimbalzo e in transizione, mentre Esperia perde fluidità, affidandosi soprattutto a Giordano ma con percentuali in calo dall’arco. Nel finale, il break della Scandone vale il sorpasso e il +1 alla pausa lunga: 39-40.

Dopo l’intervallo regna l’equilibrio, la Scandone continua a trovare punti con Kmetic, sempre più riferimento offensivo, e Stefanini ma l’Esperia reagisce aggrappandosi a Frattoni molto bravo ad attaccare il canestro e dalla linea dei tre punti. Cagliari attacca meglio il ferro con Thiam e Locci, mentre la Scandone resta pericolosa sugli esterni. Ne nasce un continuo botta e risposta che porta alla parità a fine periodo: 63-63.

Nell’ultimo quarto la Scandone Avellino alza decisamente il livello di aggressività, soprattutto nella metà campo difensiva, imponendo contatti, pressione sulla palla e chiudendo le linee di penetrazione di Esperia. L’attacco irpino si sviluppa con maggiore ordine: Ragusa viene cercato con continuità nel pitturato, sfruttando i vantaggi interni, mentre sul perimetro Stefanini e Cantone puniscono sugli scarichi, firmando il break decisivo a metà quarto che vale il massimo vantaggio sul +11.

Esperia prova a rientrare aumentando il ritmo e forzando alcune soluzioni, ma trova una difesa avversaria compatta e ben organizzata, che limita le seconde opportunità e controlla il ritmo della gara.

Nel finale Avellino gestisce con lucidità possessi e vantaggio, mantenendo il controllo fino alla sirena e portando a casa la settima vittoria consecutiva, al termine di una gara cresciuta d’intensità nella seconda metà della contesa. Risultato finale: 79-65 per i lupi.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Sapevamo di affrontare una grande squadra e ci aspettavamo una gara complicata: siamo stati bravi a restare sempre attaccati alla partita, soprattutto nei momenti chiave. La svolta è arrivata nel secondo tempo, quando abbiamo alzato l’intensità difensiva e la personalità dei nostri giocatori ha fatto la differenza. Faccio i complimenti ai miei ragazzi: sono stati sempre sul pezzo, concentrati fin dal primo minuto di gioco. Questa è la strada giusta da percorrere”.

Nel prossimo turno di domenica 29 marzo, alle ore 18, la Scandone ospiterà la Miwa Energia Benevento.