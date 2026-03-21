Comunali, Free Cervinara presenta la candidatura a Sindaca della dott.ssa Anna Marro

Il movimento civico “Free Cervinara”, dopo un confronto approfondito e continuativo con la dott.ssa Anna Marro, avviato già da tempo, annuncia la sua adesione e la sua candidatura alla carica di Sindaca di Cervinara alle prossime elezioni amministrative. La dott.ssa Marro, professionista stimata e profondamente legata al territorio, è stata interlocutrice del movimento già da tempo, in un confronto costante su idee, priorità e bisogni della comunità, e ha scelto di mettere la propria esperienza umana e professionale al servizio della comunità cervinarese, facendo propri i valori fondanti del movimento: trasparenza, partecipazione, competenza e rinnovamento.

Il movimento Free Cervinara individua nella candidatura della dott.ssa Marro la sintesi di un progetto politico che punta a:

– migliorare i servizi ai cittadini, con particolare attenzione a scuola, welfare e sanità territoriale;

– rendere il Comune più trasparente e vicino alle persone, favorendo la partecipazione attiva e il confronto costante con la cittadinanza;

– ⁠valorizzare il patrimonio ambientale e culturale di Cervinara.

“Cervinara non è solo il luogo dove vivo, – dichiara la candidata sindaca – è l’identità che mi porto dentro. Ho deciso di candidarmi con questo gruppo di giovani motivati e uniti, perché sento il dovere di restituire a questa comunità ciò che mi ha dato, mettendo la mia esperienza, unita al grande entusiasmo del Movimento, al servizio di ogni singola frazione del paese. Voglio una Cervinara che smetta di guardare con nostalgia al passato e inizi a progettare il proprio futuro. Dobbiamo trasformare la nostra posizione strategica nella Valle Caudina in un motore di sviluppo economico, turistico e culturale. Immagino un Comune dalle ‘porte aperte’, dove la trasparenza non sia uno slogan, ma una pratica quotidiana, e dove ogni cittadino si senta partecipe delle scelte che cambiano il volto del nostro paese.”

Nelle prossime settimane il movimento presenterà pubblicamente il programma dettagliato e la squadra che affiancherà la candidata sindaca in questo percorso.