Referendum confermativo, urne aperte ad Avellino e in provincia

Urne aperte anche ad Avellino e in tutta la provincia per il referendum confermativo sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Sono oltre 400mila gli elettori irpini chiamati a esprimersi su una consultazione che, trattandosi di referendum costituzionale confermativo, non prevede quorum. Si voterà oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15.

Si vota barrando una X sul Sì se si intende confermare la riforma Meloni-Nordio, oppure sul No se si vuole respingere la riforma. Il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti: a decidere sarà soltanto il totale dei voti validi espressi.

Per quanto riguarda l’affluenza, i primi dati ufficiali saranno diffusi oggi alle 12, poi alle 19 e alle 23. L’ultimo aggiornamento arriverà domani alle 15, immediatamente dopo la chiusura delle urne. A seguire prenderà il via lo scrutinio delle schede.