Scandone Avellino, Carlo Cantone: “Ogni partita è quella decisiva. Poi vedremo dove siamo arrivati”

Le dichiarazioni di Carlo Cantone, play/guardia della Scandone Avellino: “Sicuramente abbiamo avuto un approccio buono e un periodo un po’ negativo, anche un po’ di assestamento, per capire bene soprattutto in cosa possiamo crescere e possiamo migliorare. Da questo siamo stati bravi a uscirne fuori, soprattutto con una gran vittoria a Reggio Calabria e poi a Messina. Ora, però, è arrivato un momento in cui sbagliare può farci perdere qualche posizione all’interno dei play-off e, quindi, bisogna sempre tenere alta l’asticella cercare di crescere sempre di più”.

“Domenica affrontiamo Piazza Armerina, che è una delle squadre forse più attrezzate per poter fare il salto di categoria. Noi dobbiamo sempre cercare di avere tanta fiducia, di diffondere fiducia nei compagni di squadra e creare un ambiente stimolante, un’energia elettrica che ci possa portare anche oltre l’errore e tenere il ritmo. Comunque veniamo da tre vittorie consecutive, siamo molto concentrati e non ci siamo posti come obiettivo nessun posto in classifica, perché pensiamo che ogni partita sia poi quella decisiva. Poi vedremo dove siamo arrivati”.

“La prossima partita è importante e difficile: in trasferta, su un campo ostico. Ci teniamo ad arrivare lì e a misurarci, cercando di portare a casa i due punti, ma anche capire il nostro processo di crescita. Giocare in una società storica come la Scandone, che si vuole rilanciare a livello nazionale, mi ha stimolato molto, sono felice di essere parte di una ricostruzione e dare il mio contributo per portarla dove merita e dove è sempre stata”.