Tapparelle o veneziane: quali scuri scegliere per la propria casa

Scegliere le protezioni solari per la propria abitazione non è una decisione di poco conto: la scelta finale influisce direttamente sul comfort, sui consumi e sulla praticità quotidiana.

Molte persone, quando è il momento dell’acquisto, si domandano se sia meglio installare tapparelle o veneziane. In realtà, non c’è una risposta universale e oggettiva: entrambe le soluzioni, infatti, offrono vantaggi diversi che vanno valutati caso per caso, considerando prima di tutto le esigenze personali. Ma approfondiamo l’argomento.

Dove scegliere veneziane e tapparelle di qualità

Prima di andare a vedere le caratteristiche di entrambe, è necessario essere consapevoli di dove andare a selezionare le tapparelle o le veneziane. La qualità è l'elemento che fa la differenza ed è quella che occorre cercare nei molti negozi fisici e rivenditori online che offrono questi articoli.

Si tratta piattaforme specializzate che offrono ai propri clienti dei prodotti di ottima fattura, che durano nel tempo, efficienti dal punto di vista energetico e confortevoli, insomma, funzionali al loro scopo, aggiungendo spesso anche un servizio di assistenza puntuale e personalizzato.

Caratteristiche delle tapparelle: oscuramento e isolamento

Le tapparelle esterne rappresentano una scelta classica, pratica e affidabile. Sono costituite da lamelle orizzontali che scorrono lungo guide laterali e si arrotolano in alto in un cassonetto.

Il loro punto forte è sicuramente l’oscuramento completo: se si preferiscono ambienti totalmente bui, ad esempio per la camera da letto, questa soluzione è praticamente imbattibile.

Oltre alla privacy garantita al 100%, le tapparelle offrono ottime prestazioni in termini di isolamento termico e acustico: possono infatti trattenere una buona parte del calore accumulato di giorno, permettendo di risparmiare energia durante i mesi più freddi.

Se di buona qualità, poi, riescono a ridurre significativamente anche i rumori esterni, migliorando ulteriormente il benessere e il comfort abitativo.

L’unico vero aspetto delle tapparelle a cui fare attenzione è la minore versatilità: di solito, o sono aperte o chiuse, e non consentono regolazioni precise della luce naturale durante la giornata.

Caratteristiche delle veneziane esterne: eleganza e controllo della luce

Se invece si preferisce una soluzione che unisce estetica e funzionalità, le veneziane esterne potrebbero fare al proprio caso. Vantano infatti un design moderno e minimalista e sono composte da lamelle in alluminio leggere, disponibili in diverse dimensioni e forme (le più comuni sono le lamelle a forma di “C” o “Z”).

La vera forza delle veneziane è la possibilità di regolare facilmente l’inclinazione delle lamelle, controllando perfettamente il grado di luminosità all’interno delle stanze.

Un vantaggio importante delle veneziane è che possono essere dotate di motorizzazione e di sensori atmosferici: questo significa che si possono regolare automaticamente in base alle condizioni meteorologiche, offrendo un comfort abitativo superiore in tutte le stagioni.

Inoltre, grazie alla struttura leggera in alluminio, sono molto facili sia da installare che da mantenere.

Allo stesso tempo, però, la veneziana non garantisce un oscuramento completo. Se si desidera una copertura totale durante la notte, probabilmente dovremo comunque abbinarle a una tenda interna oscurante.

Cosa scegliere tra veneziane e tapparelle

La scelta finale tra l’una e l’altra tipologia dipenderà dalle proprie esigenze.

Come già anticipato, se si punta soprattutto all’isolamento termico e acustico e si vuole la certezza di un oscuramento totale, allora le tapparelle saranno la soluzione più pratica. Se invece si desidera regolare con precisione la luce naturale e valorizzare esteticamente la facciata della casa, allora le veneziane esterne garantiranno una maggiore versatilità.