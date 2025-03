Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino: Roberto Meoli il nuovo Presidente

L’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili annuncia la nomina di Roberto Meoli come nuovo Presidente dell’Unione. Meoli, giovane e dinamico professionista, guiderà l’associazione nei prossimi anni con l’obiettivo di rispondere alle sfide che il futuro impone alla professione, puntando in particolare su tematiche strategiche come la sostenibilità, l’innovazione e l’intelligenza artificiale.

La scelta di Roberto Meoli è stata accolta con unanime consenso dagli iscritti, che hanno apprezzato la sua visione e il suo impegno a favore del cambiamento e dell’evoluzione professionale. Meoli succede al precedente Presidente, Fabiano Ginolfi e si propone di consolidare il lavoro già fatto, puntando con determinazione a costruire una rete solida di collaborazioni tra professionisti, istituzioni e altre realtà associative, sia sul territorio che a livello nazionale.

Nel direttivo, Meoli, sarà affiancato dal vice presidente Gaetano Petrillo, dal segretario Lucia Giuseppina Ferrara e dal tesoriere Luigi Urciuoli. Presidente del collegio dei revisori: Nando Cuomo.

Nel suo discorso di insediamento, Roberto Meoli ha espresso il suo ringraziamento per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le sfide future: “La nostra professione sta vivendo una fase di profondo cambiamento, e noi, come giovani commercialisti, siamo chiamati a essere protagonisti di questo processo. Insieme possiamo guidare le imprese italiane verso un futuro più sostenibile, innovativo e tecnologicamente avanzato”.

Una delle priorità del suo mandato sarà quella di fare rete con altre professionalità, in un’ottica sistemica, per rispondere con efficacia alle esigenze di un mondo economico sempre più interconnesso e in rapida evoluzione. “È fondamentale per noi come Unione giovani essere parte di un ecosistema che comprenda diverse competenze e punti di vista. Solo così possiamo affrontare insieme le sfide che il futuro ci impone e far crescere la nostra professione”, ha aggiunto.

Roberto Meoli ha evidenziato che tra gli obiettivi primari della sua presidenza ci sarà anche l’investimento in formazione continua e innovazione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, che sta trasformando radicalmente il settore. “Le nuove tecnologie rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro lavoro e dobbiamo essere pronti a utilizzarle per migliorare la qualità dei nostri servizi e rispondere in modo agile e competitivo alle necessità dei clienti”, ha concluso Meoli.

Con queste parole, ha ribadito la sua visione per un futuro in cui il commercialista non sia solo un consulente, ma un protagonista attivo del cambiamento che sta investendo il tessuto aziendale nazionale ed internazionale. L’Unione Giovani Commercialisti, sotto la guida di Roberto Meoli, si impegna a rafforzare il proprio ruolo di supporto e crescita per i giovani professionisti, creando opportunità di confronto, sviluppo e collaborazione tra i colleghi, con un forte spirito di comunità e con un’attenzione costante al futuro.