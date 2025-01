Scandone Avellino, un settore giovanile in crescita che riscuote i primi successi

E’ un anno importante quello che è iniziato per il settore giovanile della Scandone Avellino che,

sotto spinta del presidente Trasente, è sempre più un perno fondamentale per il futuro e la crescita della società biancoverde.

Il settore giovanile avellinese non è solo un punto di riferimento per il reclutamento di nuovi

talenti, ma è anche un “incubatore” di valori fondamentali per la crescita e la formazione di giovani cestisti, obiettivo principale dell’intera società.

Quest’anno il settore giovanile della Scandone Avellino che ha in “Pasta Armando” il suo sponsor, in collaborazione con l’ASD Polisportiva Città di Solofra del presidente Sandro Maffei e dell’ASD Polisportiva “Gabriele Matarazzo” del presidente Raffaele Barbaro, partecipa ai campionati regionali di under 13, under 14 e under 15.

L’Under 13 Maschile è inserita nel girone C “Propaganda” con il Minibasket Battipaglia, Basket Open , Polisportiva Virtus Baronissi, Art E. Borrelli Ball , Sporting Club Ercolano, Basket Pastena e Pro Loco Scafati.

I piccoli campioncini avellinesi, guidati dai coach Nico Maglio e Antonio Malgieri, al momento

hanno disputato solo due partite ed hanno prima violato il campo dell’Art E. Borrelli e

successivamente sono usciti vittoriosi, nel match casalingo contro Basket Open Portland Brazers

nel recente incontro disputatosi mercoledì 8 gennaio.

L’Under 14 Maschile Regionale è inserita nel Girone E con Minibasket Battipaglia, UISP Simeon

Nocera, Angri Pallacanestro, Accademia Cavese dello sport, Olimpia Agropoli, Carlo Vitolo Basket Paestum e Polisportiva Virtus Baronissi. Nell’ultimo turno i biancoverdi, sotto la guida di coach Luca Festa, si sono imposti in trasferta contro il Basket Capaccio Paestum “Carlo Vitolo” con il punteggio di 8-119 e al momento guidano la classifica insieme ad Angri e Cavese con 8 punti,

dopo quattro giornate disputate.

Supervisore tecnico della squadra è Graziano Roberto.

L’Under 15 Maschile Regionale è inserita nel gruppo F insieme a Basket Open, Cesinali Basket, Acsi Basket 90, Basket Bulls Avellino, Olimpia Agropoli, Minibasket Battipaglia e Pallacanestro Picentia.

I lupacchiotti, allenati dai coach Maglio e Malgieri, negli ultimi incontri hanno avuto la meglio sul Basket Bulls Avellino e sull’Olimpia Agropoli. Oggi guidano la classifica con 14 punti dopo sette giornate disputate.

Rientrano nel settore giovanile biancoverde i gruppi del Mini Basket Esordienti e i gruppi degli “Aquilotti” e “Scoiattoli” che vanno dal 2013 al 2019.