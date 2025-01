Comune, Genovese boccia Nargi: siamo diventati la città dei due vicesindaci

AVELLINO- “E’ ufficiale. Da oggi il Comune di Avellino e’ guidato da una persona che non ha più alcuna dignità né autonomia politica, che ha preferito inchinarsi all’arroganza di un uomo che in modo aggressivo e pubblicamente le ha detto: o fai tutto ciò che dico io, o nomini la giunta che ti ordino io o ti anniento”. E’ un duro intervento quello che il capogruppo del Patto Civico Rino Genovese affida con un messaggio video per commentare la ritrovata unita’ all’interno della maggioranza al Comune di Avellino. “Da oggi Nargi, di fatto, non e’ più il sindaco di Avellino. La nostra citta’ , unica in Italia, avrà due vicesindaci, Nargi e Mazza e un sindaco esterno, non votato dal popolo che si chiama Festa. Il nostro consiglio comunale umiliato, solo poche settimane fa erano state approvate le linee programmatiche, che ora vengono sostituite d’imperio da un programma imposto dall’esterno. Un oltraggio alle istituzioni. Credo che non sia mai avvenuto in nessun comune d’Italia. Ma oggi si comprende anche il perché della giunta degli esterni, un semplice escamotage per prendere tempo, attendere che Festa fosse scarcerato e potesse imporre i suoi ordini. A Nargi, che ormai condivide ogni azione e ogni idea, allora dica se condividi anche le parole gravissime che quest’uomo ha pronunciato contro la magistratura?”.