Scandone Avellino, Linea Verde: Antonio Carullo entra nel progetto biancoverde

La Scandone Avellino continua a investire sui giovani e sul futuro e annuncia l’ingaggio di Antonio Carullo, guardia classe 2008, che entrerà a far parte del progetto tecnico biancoverde per la stagione 2026/27.

Un altro giovane talento si aggiunge dunque alla famiglia Scandone, nell’ambito di un percorso che la società sta portando avanti con convinzione per valorizzare i migliori prospetti e accompagnarli gradualmente verso il basket senior.

Carullo sarà impegnato su più fronti nel corso della prossima stagione: farà parte del roster dell’Under 19 Eccellenza, disputerà il campionato di Serie C con gli Avellino Boars, formazione satellite della Scandone Avellino, e sarà inoltre aggregato alla prima squadra, avendo così l’opportunità di allenarsi e confrontarsi quotidianamente con giocatori di maggiore esperienza.

Per Antonio si tratta della naturale prosecuzione di un percorso costruito negli anni attraverso i principali campionati giovanili di Eccellenza. Con l’Avellino Basket ha infatti disputato i campionati Under 15, Under 17 e Under 19 Eccellenza, accumulando esperienze importanti per la propria crescita tecnica e caratteriale.

Il suo curriculum giovanile comprende anche due partecipazioni alle Finali Nazionali 3×3 e la convocazione nella selezione della Campania per il Trofeo delle Regioni, esperienze che gli hanno permesso di confrontarsi con alcuni dei migliori prospetti della sua generazione.

Nell’ultima stagione Carullo ha disputato il campionato Under 19 Eccellenza con l’Avellino Basket, affiancando all’attività giovanile anche un’importante esperienza nel basket senior. Con gli Avellino Boars, infatti, ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D, contribuendo alla promozione della formazione irpina e iniziando così a misurarsi con una pallacanestro più fisica e competitiva.

Adesso per la guardia classe 2008 si apre un nuovo capitolo, con la possibilità di proseguire il proprio percorso nella sua città e all’interno di un progetto che punta a creare un collegamento sempre più stretto tra settore giovanile, squadra satellite e prima squadra.

Queste le prime dichiarazioni di Antonio Carullo da nuovo giocatore biancoverde: “Sono entusiasta di questa nuova esperienza e di conoscere i nuovi compagni. Non vedo l’ora di iniziare e sono davvero contento di questa opportunità di crescita. Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato questa possibilità”.

L’ingaggio di Carullo conferma ancora una volta la volontà della Scandone Avellino di mettere i giovani al centro del proprio progetto, offrendo loro un percorso graduale e strutturato nel quale poter crescere, maturare e confrontarsi con livelli di competizione sempre più elevati. La valorizzazione del vivaio e dei talenti del territorio rappresenta infatti uno dei punti di forza della società biancoverde, con l’obiettivo di costruire non soltanto il presente, ma soprattutto il futuro della Scandone.