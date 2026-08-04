Agosto a Sant’Angelo dei Lombardi, tradizioni e futuro

Con la presentazione del Piano turistico comunale, questa sera al Castello degli Imperiale, entra nel vivo il cartellone di agosto a Sant’Angelo dei Lombardi. Concerti, spettacoli e appuntamenti culturali per stare insieme, divertirsi e per condividere idee e progetti.

“A luglio abbiamo presentato una proposta per l’ex convento di Santa Maria delle Grazie, oggi Parco della Memoria, e per sei giorni abbiamo vissuto la bellissima esperienza del Festival Umani all’Abbazia del Goleto. Adesso – spiega il sindaco Rosanna Repole – piazza De Sanctis sarà centrale nei vari appuntamenti”.

L’8 agosto tornano gli Arteteca, ore 21.30 in piazza De Sanctis, ingresso gratuito come per tutti gli altri eventi. Tra i concerti, quello degli Après La Classe, 11 agosto, e di Enzo Avitabile il 14 agosto. Ed ancora The Optimist il 9 e Folk in Progress il 12. Spazio per i prodotti della Coldiretti il 13 agosto con Tutti in Piazza-La Notte Gialla: durante l’evento enogastromico ci sarà sul palco Ritmo 90.

Dal 6 al 9 agosto il tradizionale appuntamento con la Festa della Trebbiatura in contrada Sant’Antuono.

Diversi anche gli appuntamenti al Castello degli Imperiale. Il 6 agosto l’incontro Territorio, Comunità e Futuro nel dialogo con le scuole, ore 19.00. Il 7 c’è il Premio Protagonisti d’Irpinia e l’11 il convegno Radici e Futuro, con la presentazione del nuovo progetto per l’ex convento di San Marco.

Un evento anche nell’anfiteatro del centro storico, Fashion Show il 10 agosto. In piazza altre serate organizzate dagli esercenti di Sant’Angelo, da associazioni e comitati festa. Ed il 15 agosto è festa in contrada Assunta.

Un agosto ricco di nomi e temi nel segno delle tradizioni, con importanti artisti sul palco e uno sguardo al futuro e al recupero del patrimonio storico del paese. “Siamo soddisfatti di aver costruito questo cartellone – conclude il sindaco Repole – e ringraziamo le attività private e le associazioni per il contributo che hanno al programma”.