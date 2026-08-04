Montemiletto in festa per San Gaetano: il programma tra fede ed Elettra Lamborghini

A Montemiletto tutto pronto per i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Gaetano da Thiene. Un programma ricco e variegato, capace di unire la solennità dei riti religiosi al richiamo del grande intrattenimento, che quest’anno vedrà sul palco la star Elettra Lamborghini. Ad annunciarlo con entusiasmo è il sindaco Massimiliano Minichiello, che ha lanciato l’invito alla comunità con un messaggio di forte coesione: “Montemiletto… Insieme. Vi aspettiamo tutti in Piazza per una serata da non dimenticare”. L’attesissimo concerto della showgirl e cantante si terrà mercoledì 6 agosto in Piazza IV Novembre, con ingresso completamente gratuito.

Ma la festa patronale è, prima di tutto, un momento di profonda devozione e tradizione. Il programma religioso, curato dal Comitato Festa e dalle Parrocchie Arcipretali Maria SS. Addolorata in Sant’Anna e SS. Rosario, prenderà il via già da lunedì 4 agosto. Per tre giorni, fino al 6 agosto, la comunità è invitata a partecipare all’Adorazione Eucaristica e alle confessioni (ore 18:00), al Santo Rosario (ore 18:30) e alla Santa Messa (ore 19:00).

Il culmine delle celebrazioni si raggiungerà giovedì 7 agosto, giorno della Solennità del Santo Patrono. La giornata inizierà con la Santa Messa delle ore 9:00, per proseguire alle ore 11:00 con la Messa Solenne presieduta da Mons. Francesco Iampietro, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento. Nel pomeriggio, un’altra Messa alle 18:30 preparerà il cuore alla tradizione più sentita: alle ore 19:30 l’immagine di San Gaetano verrà portata in processione per le strade cittadine, accompagnata dalle note della Banda musicale “Città di Montemiletto”. A chiudere in bellezza la giornata e i festeggiamenti, il tradizionale spettacolo pirotecnico a cura della ditta Marano Fireworks.