Scandone Avellino, contro Termoli va in scena il Memorial Bellizzi: inizio della partita anticipato

L’ASD Felice Scandone Avellino comunica che il prossimo match casalingo, in programma sabato 21 dicembre contro l’Air Basket Termoli, è stato anticipato alle ore 18 anche in vista dell’evento speciale che si terrà al “Del Mauro” ossia il “Memorial 2024 Mimmo e Gennaro Bellizzi”, un torneo dedicato alla passione e alla solidarietà.

I giocatori della Scandone scenderanno in campo con lo storico coprimaglia numero 5 dell’indimenticato Mimmo, in omaggio ai valori sempre messi in campo dai fratelli Bellizzi.

Nel corso dell’incontro sarà allestito uno stand per la raccolta fondi da devolvere in beneficenza sul

territorio.

Essendo il match contro Termoli l’ultima partita dell’anno, la società ha deciso di premiare tutti i suoi tifosi che con tanto affetto ed entusiasmo hanno seguito le gesta dei propri beniamini, pertanto l’accesso al Pala Del Mauro, in occasione anche del Memorial, sarà completamento libero e non ci sarà la vendita dei tagliandi.