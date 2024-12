Monteforte, tamponamento tra quattro vetture in zona Alvanella: sul posto la Polizia Locale

MONTEFORTE IRPINO- Un tamponamento tra quattro vetture avvenuto pochi minuti fa lungo la Ss7bis in località Alvanella nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Per fortuna nell’impatto non si sono registrati feriti e solo qualche danno alle vetture. Il sinistro sarà ricostruito dal personale della Polizia Locale. Piccola coda a causa dello stesso incidente lungo la strada che collega al capoluogo di provincia.