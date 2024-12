Giochi da fare a Natale: dai classici con le carte alle ultime tendenze digitali

Natale è sinonimo di giochi, famiglia, ma anche buon cibo e divertimento soprattutto per chi vive questa fase dell’anno come un momento di riscoperta dei giochi di una volta. Evergreen sulle tavole italiane, infatti, non possono che essere i classici giochi da tavola da fare con le carte.

Briscola, Scopa e Tressette sono solo alcuni di quelli più apprezzati, capaci di far girare il mazzo di carte tradizionale per ore ed ore da una mano all’altra. Imprevedibilità e facilità di applicazione delle regole rendono anche le carte UNO, amatissime da grandi e piccini.

L’intrattenimento più colorito, soprattutto grazie ai riferimenti alla smorfia napoletana, non può che essere, invece, quello della tombola, che conquista le nuove generazioni senza mai sbiadirsi.

Per chi ama l’atmosfera goliardica, ma anche la competizione, non può rinunciare ai giochi di società come Monopoly, oggi disponibile in una grandissima varietà di temi, ma anche Risiko, Scarabeo e Battaglia navale. Questi sono solo alcuni dei più noti, ma tantissimi altri sono nati da film e serie tv famose.

Il divertimento continua anche con i giochi di ruolo, che negli anni hanno conquistato tanti proseliti proprio per il loro potenziale in termini di creatività. A trainare il settore c’è sicuramente Dungeons & Dragons, che come tanti altri offre ai giocatori straordinarie possibilità di sviluppo narrativo.

In questo caso i partecipanti non si limitano a giocare, ma diventano parte integrante del gioco stesso. Attenzione, però, perché solo chi è dotato di grande immaginazione, ed una certa capacità strategica, potrà vivere davvero un’avventura intrigante, con dinamiche che si aggiornano di continuo.

A questo lungo elenco di idee per rallegrare le festività natalizie si aggiungono i giochi in rete, oggi accessibili sia da desktop che tramite app. Tra i più popolari spiccano i classici giochi di carte, che hanno trovato nuova vita in formato digitale su diverse piattaforme online. Grazie a guide dedicate, come quelle relative a snai casino e ad altri portali, è semplice scoprire e scegliere tra i numerosi giochi disponibili.

Le risorse tecnologiche attuali contribuiscono a fornire un catalogo di titoli lunghissimo e sempre aggiornato. Si tratta, peraltro, talvolta di una scelta che facilita il gioco a distanza con amici e parenti, con i quali non sarebbe possibile condividere momenti ludici in modo diverso.

E allora, più il Natale si avvicina più desideriamo lasciarci andare al piacere dello svago. Dunque che sia terrestre o virtuale l’unica regola che vale è divertirsi!